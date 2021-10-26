مجدلاني: نعمل على تطوير نظام حماية اجتماعية شاملة لضمان حماية المرأة وتمكينها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بشكل فاعل في المجتمع الفلسطيني انطلاقا من فهمها للتنمية الاجتماعية المستدامة، ورؤيتها الاستراتيجية بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج كما تعمل الوزارة على بناء نظام حماية اجتماعية شامل للفئات المستهدفة يوفر الحماية والرعاية والتمكين للنساء وغيرهم من الفئات.وتوجه مجدلاني صبيحة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف السادس والعشرين من أوكتوبر لكل عام، بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية، ولجهودها وتحملها للأعباء والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب نضالها الوطني، كما توجه بتحية خاصة للشهيدات والأسيرات القابعات في زنازين الاحتلال وأمهات الشهداء والأسرى وللمرأة المرابطة الصامدة في مدينة القدس عاصمتها الأبدية .وقال وزير التنمية د. مجدلاني "في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف اليوم نؤكد على حقوق المرأة الفلسطينية الواجب احترامها، فالمرأة الفلسطينية جديرة بالحماية والتمكين والتكريم كونها شريك رئيسي في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية تقوم بواجبها وفقا للتفويض المخول لها باعتبار قطاع المرأة قطاع حيوي من القطاعات التي تستهدفها الوزارة بالرعاية والحماية والتمكين.وتابع د. مجدلاني " ان وزراة التنمية تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة لأسر ترأسها نساء، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة، وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، تعمل الوزارة على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها ولشركائها كما تقدم الوزارة عبر مديرياتها كل أشكال الدعم والمساعدة والأسناد والتأهيل للنساء ، حيث بلغ عدد النساء اللواتي يرأسن أسر من مستفيدات برنامج التحويلات النقدية 47 ألف و649 أسرة، كما تواصل الوزارة العمل من أجل اقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة.وأشار وزير التنمية د. مجدلاني إلى أنه لا يمكن الفصل بين النضال المجتمعي والنضال التحرري، وسلامة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وسلمه الأهلي مشدداً على حق المرأة الفلسطينية في العيش بحرية وكرامة و منحها كافة حقوقها تكريما لنضالها السياسي والاجتماعي والثقافي.