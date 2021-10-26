دولي

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد كورونا

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد كورونا
تطعيم الأطفال في الصين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الصين، اليوم الثلاثاء، بحملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما، ضد فيروس كورونا، بحسب صحيفة "جونغو جيباو" الصينية.

ونقلت صحيفة "جونغو جيباو"، عن بيانات لجان الصحة الإقليمية أن سلطات ولاية هوباي أعلنت، أمس الاثنين، عن بدء تطعيم هذه الفئة العمرية، فيما أعلنت عنه سلطات ولاية هاينان الجنوبية الأحد الماضي.

وصادقت السلطات الصينية حتى الآن على الاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما. وفي يونيو الماضي صادقت الصين على استخدام لقاح "CoronaVac" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية.

 وتمت المصادقة على الاستخدام الطارئ للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما للقاح الخاص الذي اخترعه معهد الأدوية البيولوجية في بكين (وهو جز من شركة "سينوفارم" للأدوية) في 16 يوليو الماضي وعلى لقاح كورونا الذي اخترعه معهد الأبحاث للأدوية البيولوجية في أوهان (وهو أيضا جزء من شركة "سينوفاك" للأدوية).

وبدأت حملة تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الصين في يوليو الماضي. وفي المرحلة الأولى كانت السلطات تقوم بتطعيم المراهقين البالغين من العمر 15 عاما وفي المرحلة الثانية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما. وبحلول منتصف أغسطس الماضي قد تلقى أكثر من 60 مليون من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لقاح كورونا في الصين.

وتدل المعلومات الصينية الرسمية على أنه تم في البلاد إجمالا بحلول 24 أكتوبر الماضي إجراء 2,24 مليار لقاح ضد فيروس كورونا.

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