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شؤون فلسطينية

"فاتن" تطلق تطبيق الموبايل وتقدم منحاً جامعيةً لمستفيديها الأكثر استخداماً للتطبيق

"فاتن" تطلق تطبيق الموبايل وتقدم منحاً جامعيةً لمستفيديها الأكثر استخداماً للتطبيق
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن)، مؤخراً تطبيق الموبايل الخاص بها باسم (فاتن آب )،  بهدف تحفيز المستفيدين من تمويلاتها وخدماتها على استخدام الخدمات الإلكترونية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) ، وأيضا بدافع زيادة استخدام المستفيدين لتطبيق الموبايل الخاص بها  لتوفر الوقت والجهد، ويقدم التطبيق خدمة الاطلاع على المنتجات المالية للشركة، والتقدم بطلب تمويل جديد، ومتابعة جدول السداد والقيمة المتبقية من التمويل دون الحاجة لزيارة الفرع.

ومن باب تعزيز رؤيتها بالشمول المالي ودعما لاستراتيجيتها بالمضي قدما في مجال الشمول الرقمي وحق الجميع باستخدام التكنولوجيا للحصول على خدماتها المالية  ، قامت (فاتن) بإطلاق حملة لجمهورها لدعم نشر الوعي عن تطبيق الموبايل الخاص بها  ترافقت مع تقديم 15 منحة جامعية لأبناء وبنات وأقارب من الدرجة الأولى للجمهور الأكثر تفاعلاً واستخداماً للتطبيق، حيث تم تقديم المنح من صندوق فاتن لتعليم أبناء وبنات المستفيدين من تمويلاتها، بهدف استكمال تعليمهم الجامعي.

من الجدير بالذكر أن صندوق فاتن لتعليم أبناء وبنات المستفيدين والمستفيدات تم تأسيسه بمبادرة ذاتية من موظفي شركة  فاتن، إيماناً منهم بأهمية التعليم بتحقيق التمكين والتطور الاقتصادي لكافة أبناء مجتمعنا الفلسطيني، وبالأخص الفئات الأقل حظاً، تماشياً مع رؤية فاتن بتعزيز الشمول المالي في فلسطين ، ويقوم عمل الصندوق على اختيار الموظفين مبلغ معين ليتم اقتطاعه شهرياً من رواتبهم وتحويله للصندوق.

ولهذا التطبيق عدة ميزات من حيث السرعة والسهولة في الاستخدام من أي مكان وفي أي وقت ، حيث يتم استخدامه عن طريق الموبايل بعد تحميل التطبيق الخاص به المتوفر على منصتي google play  و Apple store  ، ويتم تقديم هذه  الخدمة للمستفيد من خلال التواصل مع الفرع للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مما يمكّن المستخدم من الاستفادة من الخدمات الموجودة على التطبيق منها الإطلاع على تفاصيل تمويله وجدول السداد ، كما يمكن الجمهور غير المستفيد حاليا من خدمات فاتن التقدم بطلب قرض والإطلاع على منتجات فاتن المالية ، كما يتوفر حاسبة للقرض تقوم باحتساب القرض المطلوب الحصول عليه من خلال إدخال مبلغ التمويل المطلوب مع اختيار العملة المطلوبة ونوع التمويل ومدته، كذلك تمكين الجمهور من التعرف على شبكة فروع فاتن بالتفصيل وقد تم ربطها بتقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS ، بالاضافة الى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة مباشرة من خلال التطبيق.

وتستمر شركة (فاتن) بتحقيق أهدافها في النمو والتطور لزيادة إمكانيتها بخدمة أكبر عدد من أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال شبكة فروعها التي تصل لسبعة وثلاثين فرعاً منتشرين في مناطق الضفة وقطاع غزة، مع تركيز وجودها في الأرياف والمخيمات،  وتعتمد أيضاً  بتقديم خدماتها المالية بشروط ميسرة وسعر فائدة هو الأقل بين مؤسسات الإقراض على قنواتها الرقمية المتطورة، التي تسهل الوصول لهذه الخدمات .

 

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