(مكان): إسرائيل تُعدّ خططًا لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنأشارت تقارير استخبارية اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران تسعى إلى نصب صواريخ "أرض جو" في سوريا ولبنان والعراق بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وأفادت تقارير صحفية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإعداد "خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية" في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.ووفقاً لتقديرات استخبارية عُرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، "أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي".