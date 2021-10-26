الإعلامي الحكومي: لن نسمح بزيادة سعر ربطة الخبز بأسواق غزة

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء، ان لجنة متابعة العمل الحكومي لن نسمح بزيادة سعر ربطة الخبز في قطاع غزة وسيبقى سعرها كما هو دون تغيير.وقال معروف خلال تصريح تعليقاً على ارتفاع اسعار الدقيق في قطاع غزة ، انه بالرغم زيادة سعر الدقيق عالميا وارتفاع سعر التكلفة على المخابز فإن وزارة الاقتصاد الوطني وبناء على توجيه واضح من لجنة متابعة العمل الحكومي تعمل لإيجاد بدائل تسمح باستمرار عمل المخابز بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز دون إحداث أي تغيير على سعر ربطة الخبز على المواطن.وكان عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، قال ان أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في القطاع مصدره عالمي، وذلك نتيجة الجفاف الذي حصل في روسيا وأمريكا اللتان تعتبران أكبر الدول المصدرة للقمح، مما أدى لانخفاض محصول القمح بنسبة 17% وأثر ذلك على السوق العالمي وارتفاع سعر محصول القمح.وأضاف: "وصل سعر شوال الدقيق لأكثر من 90 شيكل لارتفاع تكلفته من المصدر والارتفاع سيتواصل، ولا مؤشر على انخفاضه حتى بداية موسم الحصاد القادم في شهر يونيو".وتابع: "فارق الارتفاع على ثمن سعر ربطة الخبز، وزن 3 كيلو لن تزيد عن شيكل واحد".وأشار إلى أن ثمن شوال طحين المؤمن قفز خلال أسبوع إلى 42 شيكل بعد أن كان سعره 30 شيكل.