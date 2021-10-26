روحي فتوح يشيد بالمرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم، بالمرأة الفلسطينية وصمودها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ودورها الريادي الذي لعبته على مدى العقود الماضية وما زالت جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل تحرير الوطن والإنسان وإنهاء الاحتلال والاستيطان وتقرير المصير.جاء ذلك في تصريح له اليوم بمناسية اليوم الوطني للمرأة، مقدما تهنئته لنساء فلسطين ونساء أمتنا العربية والعالم، مضيفا إن المرأة الفلسطينية سطرت وعلى مدار عشرات السنين ملاحم البطولة والفداء، وشاركت الرجل جنبا إلى جنب في التصدي لكافة الممارسات الاحتلالية الظالمة، وقدمت في سبيل ذلك مئات الشهيدات والأسيرات وفلذات أكبادها في سبيل الوطن، وهي مستعدة إلى مواصلة عطاءها اللامحدود.وحيا فتوح المرأة الفلسطينية مناضلة وشهيدة وأما وزوجة وبنتا وأختا وعاملة وربة بيت، مشيرا الى قدرتها على مواجهة الصعاب وهي تستحق من العالم بمؤسساته الدولية والإنسانية أن يقف أمام معاناتها وصمودها بكل احترام وتقدير، وان يتابع عن كثب أوضاع أسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأكد فتوح على دعم القيادة الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، للمرأة الفلسطينية، داعيا إلى مضاعفة الدعم لها من خلال دعم المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة.وطالب فتوح المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية بالوقوف الجاد واتخاذ القرارات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، ولجم الاحتلال، وإدانة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا بشكل يومي.