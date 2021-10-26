الرئيس اللبناني يطالب مجلس الوزراء بسرعة الانعقاد

وقال عون لدى استقباله رافائيل ميناسيان، البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك: "لا مجال لعودة الحرب الأهلية في لبنان"، مؤكدًا أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت في بيروت قد انتهت.





كما دعا عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إلى عودة جلسات مجلس الوزراء اللبناني سريعًا، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن أجل تحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين





وأضاف الرئيس اللبناني قائلاً: "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان".







رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بسرعة الانعقاد لتحقيق خطوات جدية تريح المواطنين، مشددًا على ضرورة عدم تدخل السياسيين في التحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت.