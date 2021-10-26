توقعات بارتفاع البنزين في إسرائيل لسعرٍ لم يبلغه منذ سنوات

رام الله - دنيا الوطنكشفت تقديرات اقتصادية، عن احتمالية ارتفاع سعر الوقود داخل إسرائيل خلال الأسبوع المقبل لتبلغ مستويات قياسية لم يصلها منذ سنوات.وأفادت القناة 12 بأنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة 20 أغورة على اللتر الواحد بسبب أزمة الطاقة العالمية، في ارتفاعٍ هو الأعلى منذ 3 أعوام.وأشارت القناة إلى أن البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 20% على سعر لتر الوقود منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث من المتوقع أن يصل سعر اللتر الواحد إلى 6.59 شيكل بعد أن كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عند 5.46 شيكل للتر الواحد.وأوضحت القناة 12 أن 63% من سعر البنزين الذي يدفعه المستهلك يذهب لضريبتي القيمة المضافة والبلو، بينما يدفع 28% فقط سعر النفط، و9% سعر مصاريف التوزيع.