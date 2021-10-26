الدائرة الرياضية بمدينة دير البلح تطلق مشروع البطل الصغير



ومن جهته أكّد القيادي في الدائرة الرياضية بالمحافظة الوسطى أنور نجم على استمرار الدائرة الرياضية في واجبها اتجاه اللاعبين ودعمهم وتشجيعهم، ورفع المستوى الفني حتى يستمر هؤلاء الأبطال الناشئين في تحقيق الألقاب والبطولات ورفع اسم فلسطين.



و يذكر أن هذا المشروع بداية لعدة مشاريع أخرى في ألعاب مختلفة.











ومن جهته أكّد القيادي في الدائرة الرياضية بالمحافظة الوسطى أنور نجم على استمرار الدائرة الرياضية في واجبها اتجاه اللاعبين ودعمهم وتشجيعهم، ورفع المستوى الفني حتى يستمر هؤلاء الأبطال الناشئين في تحقيق الألقاب والبطولات ورفع اسم فلسطين.و يذكر أن هذا المشروع بداية لعدة مشاريع أخرى في ألعاب مختلفة.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الدائرة الرياضية وبالتعاون مع نادي الصلاح مشروع البطل الصغير في رياضة تنس الطاولة بمشاركة العديد من الأشبال في المدينة.وقال مسؤول الدائرة الرياضية بالمدينة: "نسعى من خلال هذا المشروع لاكتشاف اللاعبين المتوقع لهم مستقبل، ونعمل من أجل ضم هذه القدرات إلى فريق الناشئين بنادي الصلاح من أجل تمثيل النادي في البطولات المحلية".