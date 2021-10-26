الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقابر الإسلامية في القدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدسوالمقدسات من استمرار سلطات الاحتلال الاعتداء على المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وما قد ينجم عنه من عواقب خطيرة.وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم: "إن قيام جرافاتالاحتلال بتجريف وتحطيم الأضرحة في ضريح الشهداء شمال المقبرة اليوسفية يشكل عملاًاجرامياً يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية ".وقالت الهيئة: "إن هذه الهجمة الجديدة على مقابر القدس تشكل حلقة في سلسلة حلقات الاستهداف المتعمد والمبيت للمقابر الإسلامية في القدس الغربية ومدينة يافا، وهو مشروع صهيوني يستهدف طمس الهوية الفلسطينية واقتلاع كلما هو عربي".وأضافت الهيئة " أن سلطات الاحتلال أصبحت تخوض حرباًمكشوفة ضد كل مكونات مدينة القدس وبدعم من كافة أركان المؤسسة الإسرائيلية وعلى وجهالخصوص الجهاز القضائي الذي أصبح أداة بيد سلطات الاحتلال لاستهداف المقدسيين احياءاً وأمواتاً".ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من عدوان اصبح يشكل خطراُ على هويتها العربية الإسلامية، كما دعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية والأخلاقية والقيام بإجراءات فعالة في كبح جماح العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس.