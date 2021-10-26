الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب هشام أبو هواش

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش من دورا جنوب الخليل.ويأتي قرار محكمة الاحتلال رغم استمرار الأسير أبو هواش بالإضراب عن الطعام لليوم 71 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.وفي وقت سابق أفادت مصادر عائلية أن نجلها فقد من وزنه الكثير، ويعاني من أوجاع في المفاصل، لافتة إلى أنّه سيواصل إضرابه عن الطعام حتّى تحقيق مطلبه.يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عامًا) معتقل منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وصدر بحقّه أمرا اعتقال إداري كل منهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.والأسرى المضربون هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (104 أيام)، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (79 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (71 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (63 يوما)، وعياد الهريمي منذ (34 يوما).وفي وقت سابق، أكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء، أن المقاومة وعلى رأسها حماس تتابع عن كثب ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأسرى وأبسط ظروف معيشتهم داخل السجون، محذرا الاحتلال من المساس بالأسرى "فهم أخط احمر قد يشعل المنطقة بأسرها".ودعا جبارين جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الفعاليات والبرامج الوطنية وحملات التضامن مع الأسرى على الأصعدة كافة.