شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 4 محال تجارية غرب رام الله

الاحتلال يهدم 4 محال تجارية غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 محال تجارية قيد الإنشاء في قرية دير قديس غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت المحال التجارية التي تعود للمواطن أيمن عدنان سطيح.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت المواطن سطيح بهدم محاله في الثالث والعشرين حزيران/ يونيو الماضي، بحجة قربها من سياج إحدى المستوطنات القريبة.

يشار إلى أن الاحتلال أخطر في 31 أيار/ مايو الماضي، بهدم 10 منازل في دير قديس ونعلين، رغم أنها تحمل رخصا قانونية فلسطينية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من حملتها التي تستهدف منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة c"".

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