طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت أن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/35)
وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
للتذكير رابط كشف (2021/35):
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