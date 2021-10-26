خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيدخل اليوم خمسة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (47 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/10/2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.كما يدخل الأسير عبد الله ماهر علي القوقا (34 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/10/2007م، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.وأضاف" مكتب إعلام الأسرى أن الأسير عامر علي عبد اللطيف الطنبور (33 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/10/2007 وهو محكوم بالسجن لمدة 26 عاماً ".إلى ذلك، يدخل الأسير مناضل موفق توفيق قطز (30 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/10/2014م، وهو محكوم بالسجن 13 عامًا.وفي السياق ذاته، يدخل اليوم الأسير ثائر عزمي محمد حسنية (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/10/2002م، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).ويعيش الأسرى أوضاعا صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.