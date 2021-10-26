دولي

حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) حول العالم

حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 973 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 244 مليونا وما يقارب من 920 الف إصابة، تعافى منهم 222 مليونا ونحو 33 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 335 ألفا و312 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,315 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,069 وفاة)، واميركا (510 وفيات)، والهند (357 وفاة)، وأوكرانيا (330 وفاة)، ورومانيا (299 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: اميركا (48,771 إصابة)، وروسيا (37,930 إصابة)، وبريطانيا (36,567 إصابة)، وتركيا (27,663 إصابة)، وأوكرانيا (14,634 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات،هي: أميركا (757,849 وفاة)، والبرازيل (605,884 وفاة)، والهند (455,100 وفاة)، والمكسيك (286,496 وفاة)، وروسيا (232,775 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (46,417,525 إصابة)، والهند (34,202,202 إصابة)، والبرازيل (21,735,560 إصابة)، وبريطانيا (8,809,774 إصابة)، وروسيا (8,316,019 إصابة).

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