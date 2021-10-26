شؤون فلسطينية

أبو زيد يستقبل وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

أبو زيد يستقبل وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
أبو زيد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ترأسه عُلا عوض، وذلك بمكتبه في مقر المدرسة الوطنية.

ورافق رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الوزير موسى أبو زيد الوفد في جولة داخل حرم المدرسة لإطلاعهم على إمكانياتها وتجهيزاتها، كما تفقدوا القاعات التدريبية واطلعوا على البرامج النوعية المقدمة للمتدربين.

وقالت: " رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إنها تشرفت بزيارة هذا الصرح الوطني الذي نعتز ونفتخر به ".

وأضافت "عوض أنها تفتخر وتعتز بكل جهد يبذل في سبيل تنمية الموارد البشرية في وطننا الحبيب، وتتطلع لشراكات عملية بين الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ".

وشكرت عوض كادر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وطاقمها الذي وصفته بالمميز، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية الوزير موسى أبو زيد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، إن المدرسة الوطنية بكافة إمكانياتها وطواقمها مستعدة لاستقبال المتدربين من كل القطاعات سواء كانت العامة أو الخاصة أو الأهلية، ونتشرف بتدريب واستقبال موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأضاف أبو زيد" أن المدرسة الوطنية على استعداد تام لبلورة برامج تدريبية جديدة حسب حاجة كل مؤسسة، فهي من تضع البرامج والمناهج التدريبية وفق الأسس العلمية الخالصة، فالمدرسة دورها تعزيز القدرات والسمات الشخصية والقيادية، لصناعة قادة المستقبل وإحداث الفرق في كافة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني فهو الأولوية الأولى لدولة فلسطين".

وتابع أبو زيد، أن المدرسة الوطنية لديها 50 مدرباً معظمهم من موظفي القطاع العام وهم الأكفأ على الإطلاق والأعلى تقييماً بين المدربين، فقد حصلوا على تدريباتهم من عدة دول صديقة وخبيرة في مجال الإدارة العامة والموارد البشرية مثلا كوريا الجنوبية وسنغافورة.

في الختام، شكرت علا عوض الوزير أبو زيد على الاستقبال والجولة في أروقة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، كما شكرت كافة العاملين في المدرسة على الجهود المبذولة للنهوض بالموارد البشرية في فلسطين.

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