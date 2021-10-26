رئيس سلطة جودة البيئة يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية





رام الله - دنيا الوطنكلف رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الرئيس محمود عباس، للمشاركة اليوم في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة لرؤساء الدول ومنظمات إقليمية ودولية والرؤساء التنفيذيين في المجال البيئي وذوي الاختصاص ويضم الوفد الفلسطيني السفير الفلسطيني في الرياض بسام الاغا ومحمد ابو جامع من وزارة الخارجية.وتهدف القمة الى تنسيق الجهود ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق الأهداف العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتكمن أهمية المبادرة في تعظيم ومضاعفة الجهود للحد من الاحترار الشديد في المنطقة واستعدادا للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي التي ستعقد قريبا في بريطانيا في مدينة جلاسكو.وتشمل المبادرة تعزيز كفاءة تقنيات الهيدروكربون في المنطقة، وإطلاق أكبرخطة لإعادة التشجير في العالم والتي تهدف الى زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط مما يمثل نسبة 5 % من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة ممايحقق تخفيض نسبة 2.5 % من معدلات الكربون العالمية.ويشار إلى أن المبادرة البيئية الخضراء أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سليمان وتهدف إلى إحداث تأثير عالمي ودائم في مواجهة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة ورفع مستوى جودة الحياة للأجيال القادمة.