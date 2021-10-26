فتح: حرية العمل النقابي قاعدة أساسية لتعزيز المناعة الوطنية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية خلال اللقاء الخاص بالعديد من الأطر الحركية العمالية بأن حرية العمل النقابي قاعدة أساسية لتعزيز المناعة الوطنية الفلسطينية و في مقدمتها استعادة ممتلكات الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة و التي صودرت بداية الانقسام والكف الفوري عن استخدام الأوراق و الأختام الخاصة به.ودعا إلى أهمية إستثمار قانون التعدد النقابي الفلسطيني لما لذلك من أثر إيجابي على دور و مكانة الحركة العمالية الفلسطينية في تعزيز صمود أبناء شعبنا لمواجهة كل مشاريع التصفية.و أكد عبيد بأن الطبقة العاملة التي وقعت بين مطرقة الإنقسام وسنديان الحصار قد دفعت ثمناً باهظاً طوال الخمسة عشر عاماً الماضية باعتبارها من أكثر الفئات التي لحق بها الضرر وطحن عظامها و لحمها وهي التي تستحق منا في كل آن الإنصاف وإعادة الإعتبار والأمل بحياة كريمة ترتقي لمستوى هذه المظلمة والمعاناة الطويلة.ودعا عبيد كل الكتل و القوي إلي ضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف وطني يضمن حرية العمل النقابي دون أي قيود أو ملاحقة وتجديد مختلف الأطر النقابية بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.من ناحية أخرى أشاد جمال عبيد بدور المرأة الفتحاوية العاملة في يوم المرأة الفلسطينية والذي يأتي في هذا اليوم السادس والعشرون من أكتوبر لما للمرأة العاملة من أدوار بالغة الأهمية في مسيرة الثورة وبناء الدولة، معرباً عن موقف فتح الثابت بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل و ما وصلت له المرأة مع فتح من مواقع متقدمة بلغت أرفع المستويات المهنية و الوظيفية والاجتماعية والوطنية.