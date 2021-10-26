بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، قوارب الصيادين في منطقة السودانية ببحر شمال مدينة غزة.وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة: إن "زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية على بعُد 3 أميال".وأجبرت اعتداءات الاحتلال الصيادين على التراجع نحو الشاطئ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.وتهاجم قوات الاحتلال مراكب الصيادين بشكل متكرر، بحجج أمنية واهية وتجاوز الصيادين المنطقة المسموح بها للصيد.