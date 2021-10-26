أمير قطر وولي العهد السعودي يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية



وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.



كما التقى الشيخ تميم ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة الرياض.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفق ما أوردت الوكالة القطرية.



وعقدت أمس الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض، بمشاركة قادة بارزين من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.





رام الله - دنيا الوطنالتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الأمير محمد بن سلمان ،ولي العهد السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، مساء الإثنين، وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.