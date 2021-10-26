غزة: 5 وفيات و256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1455 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 789 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 182649 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5801 حالة، وإجمالي المتعافين 175300 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1548 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 161 حالة، من بينها 108 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 471614 شخصا.