(رويترز): انقطاع جميع الاتصالات في السودان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام دولية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جميع الاتصالات في السودان انقطعت، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبد الله حمدوك.ونقلت وكالة "رويترز"عن تلفزيون "الحدث"، أن جميع الاتصالات في السودان انقطعت، وذلك بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب.وأشارت "رويترز"، إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.من جهتها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الاثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها.