دولي

البرازيل تسجل 160 وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل تسجل 160 وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل 160 وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين. 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن 605 آلاف و804 وفيات بسبب الفيروس التاجي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بـ(كوفيد - 19) في البرازيل منذ بدء الوباء إلى 21 مليونًا و735 ألفًا و560 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثالثة أكبر حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثانية أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.

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