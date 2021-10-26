مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمركز تسوق في أمريكا



وأضاف: "أنه لدى وصول الضباط إلى مكان الحادث "واجهوا فردا تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه به"، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصابا من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم.



وتابع لي: "نعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا".



من جانبه، قال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة "إيداهو ستيتسمان"، إنه "كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي 5 إلى 6 طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة".



الجدير ذكره، أن مركز تسوق تاون سكوير يقع عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا، إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.



رام الله - دنيا الوطنقُتل شخصين وأصيب 4 أخرون بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة بويزي بولاية إيداهو الأمريكية، انتهى باحتجاز المشتبه به الوحيد، اليوم الثلاثاء.وقال رايان لي قائد شرطة بويزي أبلغ الصحفيين في إفادة: " الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد قليل من الثانية مساء بالتوقيت المحلي الاثنين"، مشيراً إلى أن تفاصيل الحادث غير واضحة.