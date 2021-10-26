بوتين يبحث مع جونسون سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما أعلن الكرملين، مساء أمس الإثنين.وذكر الكرملين أن "بوتين وجونسون بحثا عددًا من القضايا الدولية الملحة وعلى رأسها مشاكل المناخ، والقضية الأفغانية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "أطلع بوتين جونسون على نتائج الاستشارات الثلاثية الموسعة حول أفغانستان في موسكو الأسبوع الماضي".وبحسب الكرملين، تطرق الزعيمان إلى مساعي روسيا لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي مع التنفيذ غير المشروط لاتفاقيات مينسك، واتفقا على أن الأطراف سوف تحافظ على الاتصالات الضرورية حول المشاكل التي تؤثر على سير المفاوضات.