شؤون فلسطينية

مصر: توسيع الرقعة الاستيطانية يضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية

مصر: توسيع الرقعة الاستيطانية يضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية المصرية عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن أي أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق عملية السلام.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها تتابع بقلق بالغ توسيع الرقعة الاستيطانية، الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

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