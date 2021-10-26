فرنسا تدين عزم إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

رام الله - دنيا الوطندانت الخارجية الفرنسية قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.ودعت الوزارة في بيان لها الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين، مؤكدا أنه الحل الوحيد لإحلال سلام دائم وعادل في المنطقة.يشار إلى أن سلطات الاحتلال قد أعلنت قبل يومين طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.