شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، خريفيا معتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الاغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة المقبل، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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