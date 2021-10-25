عربي

السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات

السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ﻷول مرة منذ نيسان/ أبريل 2017.

وقال السيسي، عبر موقع (فيسبوك): "يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

أخبار ذات صلة

وزير الري المصري يحذر من احتمال غرق ثلث الدلتا في مصر

وزير الري المصري يحذر من احتمال غرق ثلث الدلتا في مصر

الجزائر تسجل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لجنة أطباء السودان: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 80 اخرين بأحداث اليوم

لجنة أطباء السودان: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 80 اخرين بأحداث اليوم

أول تعليق من مصر على أحداث السودان

أول تعليق من مصر على أحداث السودان

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

&#34;إعلان حالة الطوارئ&#34;.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

"إعلان حالة الطوارئ".. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم واتحاداتها لوقف جرائم الاحتلال في فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم واتحاداتها لوقف جرائم الاحتلال في فلسطين

سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتيا

سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتيا

مقدسيون يؤدون صلاة المغرب أمام المقبرة اليوسفية

مقدسيون يؤدون صلاة المغرب أمام المقبرة اليوسفية

مستوطنو &#34;إيتمار&#34; يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنو "إيتمار" يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

أبو هولي: الحفاظ على الهوية الفلسطينية جزء من معركة الوجود الفلسطيني

أبو هولي: الحفاظ على الهوية الفلسطينية جزء من معركة الوجود الفلسطيني

رام الله: جيش الاحتلال يغلق مداخل بلدة ترمسعيا ويحتجز مئات المركبات

رام الله: جيش الاحتلال يغلق مداخل بلدة ترمسعيا ويحتجز مئات المركبات

حماس: تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر جريمة بشعة

حماس: تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر جريمة بشعة

جمعية بنوك فلسطين تدين عملية السطو التي تعرض لها بنك فلسطين بجنين

جمعية بنوك فلسطين تدين عملية السطو التي تعرض لها بنك فلسطين بجنين

منوعات

شاهد: فنانة تثير الجدل برأيها عن مهرجان الجونة

شاهد: فنانة تثير الجدل برأيها عن مهرجان الجونة

بقميص وكرة.. شاهد كيف شجعت يارا ناديها المفضل أمام ريال مدريد

بقميص وكرة.. شاهد كيف شجعت يارا ناديها المفضل أمام ريال مدريد

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري &#34;في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية&#34;

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري "في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية"

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ&#34;مانشستر يونايتد&#34; بعد الخسارة

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ"مانشستر يونايتد" بعد الخسارة

مريم حسين تثير الجدل &#34;أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل&#34;

مريم حسين تثير الجدل "أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل"

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

عربي

الجزائر تسجل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من مصر على أحداث السودان

أول تعليق من مصر على أحداث السودان

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية