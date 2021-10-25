السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ﻷول مرة منذ نيسان/ أبريل 2017.وقال السيسي، عبر موقع (فيسبوك): "يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".