الجزائر تسجل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 4 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5894، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 205900، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت إلى أن 11 مصابا يخضعون للعناية المركزة في المستشفى.ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.كما دعت للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.