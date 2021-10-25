لجنة أطباء السودان: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 80 اخرين بأحداث اليوم





في السياق، أكدت اللجنة في تصريح نشر على صفحتها في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين، أن قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري السوداني، منعت موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين خلال الأحداث، التي شهدتها السودان منذ صباح اليوم.وأصيب هؤلاء الأشخاص خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرارات الجيش بحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان "تجمع المهنيين السودانيين" ناشد المواطنين "الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل".إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته فجر اليوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.