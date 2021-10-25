سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتيا

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن إسماعيل عرامين من حي وادي الجوز شمال القدس المحتلة على هدم منزله بشكل ذاتي، تفاديًا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه بحجة البناء دون ترخيص.ومنذ بداية العام الجاري شهدت المنطقة تصاعدًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء من دون ترخيص، يترافق ذلك مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين قسريًا من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح مستوطنين إسرائيليين، وفقًا لتقرير صدر عن وزارة شؤون القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتواصل بلدية الاحتلال استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواكل للحصول عليها.وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيًا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية باهظة تفرضها عليه.