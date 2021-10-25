مستوطنو "إيتمار" يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، قاطفي الزيتون على الطريق الواصل بين عقربا ويانون جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني "ايتمار" هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للطريق الواصل بين عقربا ويانون، والمغلق منذ أكثر من 20 عاما ويمنع على المواطنين سلوكه.وأوضحت أن المستوطنين استهدفوا المواطنين بالغاز، بحماية من جنود الاحتلال، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، عرف منهم عائلة فيصل عزيز.وقالت إن المستوطنين شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين بعد الاعتداء عليهم.وأشارت إلى أن الأوضاع في غاية الخطورة في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم، مع بداية موسم قطاف الزيتون.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.وأحصى التقرير (11) اعتداءً استيطانيًّا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.وتعتبر مناطق نابلس والخليل وجنين، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (919، 309، 283) انتهاكا تواليًا.