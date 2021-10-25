شؤون فلسطينية

بدران: جهود حماس ترتكز على تفعيل المقاومة في كافة الميادين

بدران: جهود حماس ترتكز على تفعيل المقاومة في كافة الميادين
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في حماس، اليوم الإثنين، تمسك الحركة بالمقاومة بكافة أشكالها والوحدة الوطنية كطريق للتحرير وكنس الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لبدران خلال مشاركته في مهرجان بعنوان "سيف القدس" نظمته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وأشار بدران إلى أن أهداف ومساعي حماس في هذه الفترة منصبة على تفعيل المقاومة بكافة أشكالها وفي كل الميادين.

وتابع: "نتشرف بحركة حماس أن نتصدر ميدان المقاومة، فالضفة الغربية على وجه الخصوص صاحبة ميادين في المقاومة وهي ولادة بالمقاومين، وبير زيت لها من المواقف الدالة على ذلك".

وشدد على أن حماس تسعى إلى ترسيخ الوحدة وإنهاء الانقسام حقيقة لا شعار حتى يتفرغ الجميع لمقاومة الاحتلال.

ووجه بدران التحية للطلبة ولجامعة بيرزيت التي وصفها بصاحبة البصمة المميزة في العمل النقابي والوطني والطلابي والتعليمي.

وحث بدران الطلبة على الإبداع في ميادين العمل الطلابي والعلمي لبلوغ التفوق والتميز محليًا وعالميًا.

وقال مخاطبا الطلبة: "أنتم الأمل في ميدان مقاومة الاحتلال وخصوصا الكتلة الإسلامية التي تبدع في ميادين العمل الطلابي تماما كما ميادين المقاومة".

كما وحث الطلبة على الاقتداء بالشهيد المهندس يحيى عياش ابن جامعة بير زيت "الذي كان مثالا للطالب الهادئ بالجامعة الثأر المقاوم في مواجهة الاحتلال".

بدوره، رحب متحدث باسم الكتلة الإسلامية بالحضور عمومًا والطلبة الجدد على وجه الخصوص، مؤكدًا مضي الكتلة في خدمة الطلبة مهما بلغت التضحيات والاستهدافات.

وتطرق المتحدث إلى ملف الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وسط تفاعل كبير من الطلبة وهتافاتهم المؤيدة لهم.

وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف خلف خيار المقاومة كونه الخيار الأمثل للدفاع عن شعبنا.

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