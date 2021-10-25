رام الله: جيش الاحتلال يغلق مداخل بلدة ترمسعيا ويحتجز مئات المركبات

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدخل قرية ترمسعيا شمال رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تحتجز مئات المركبات بحجة إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين على ما يسمى "شارع 60" الذي يمر من أطراف القرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت المصادر أنه منذ قرابة 3 ساعات تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الخروج من قرية ترمسعيا بالمطلق، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات.