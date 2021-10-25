حماس: تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر جريمة بشعة

أكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس في القدس، أن تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر، وما جري اليوم في المقبرة اليوسفية، هو جريمة بشعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم ضد مقابر القدس تشمل تجريف القبور ونبشها، وإقامة حدائق يهودية، إضافة إلى عمليات تزييف وإنشاء مقابر يهودية وهمية لا أساس لها.



وأشار حمادة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن هذه الجريمة الإسرائيلية دليل صارخ على وحشية الاحتلال الذي طالت اعتداءاته على الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سبيل تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.



ودعا، أبناء شعبنا إلى الانتفاض في وجه الاحتلال رداً على التغول المتزايد ضد القدس والأقصى، مطالبا أبناء القدس الاحتشاد عند المقبرة اليوسفية لمجابهة التجريف، وردع الاحتلال عن مواصلة جريمته.



ودعا حمادة أبناء القدس خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة، إلى مساندة أهلنا في حي بطن الهوى في وجه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجيرهم واقتلاعهم من بيوتهم.



رام الله - دنيا الوطن