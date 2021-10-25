جمعية بنوك فلسطين تدين عملية السطو التي تعرض لها بنك فلسطين بجنين

رام الله - دنيا الوطندانت جمعية البنوك في فلسطين عملية السطو المسلح ومحاولة السرقة الذي تعرض له مكتب بنك فلسطين في بلدة يعبد بمحافظة جنين، صباح اليوم الاثنين، معبرة عن شجبها واستنكارها لهذا الفعل الغريب عن قيم وأعراف الشعب الفلسطيني.وأكدت الجمعية، أن استمرار الاعتداءات على الجهاز المصرفي، هو اعتداء على أموال ومدخرات الشعب الفلسطيني ويعرض حياة المواطنين للخطر ويضر في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي نحتاج به إلى الوقوف جنبا إلى جنب من أجل مصلحة فلسطين.وأهابت جمعية البنوك الجهات المختصة بإنفاذ القانون والتصرف بحزم لمنع هذه التصرفات ومحاسبة الفاعلين.