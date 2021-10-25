الحايك يدعو لتحقيق التوازن بين المواطنين والتجار بأسعار السلع بغزة

رام الله - دنيا الوطندعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وزارة الاقتصاد الوطني لوضع سقف سعري للسلع والبضائع التي تشهد ارتفاعا بالأسعار في أسواق قطاع غزة بما يحافظ على مصلحة المواطن والتاجر في ظل الارتفاع العالمي بالأسعار وينهي حالة التخبط.وقال الحايك في تصريح صحفي، إن الارتفاع بأسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والنقل عالمياً هو أمر يجب أخذه بالاعتبار بما لا يلحق الخسائر بالتجار ولا ينهك السكان بقطاع غزة لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا نتيجة الحصار والحروب المتكررة.وأضاف الحايك أن " المطلوب حالياً هو تحقيق التوازن ومصلحة المواطنين والتجار وحفظ الاستقرار بالأسواق ".وأشار الحايك إلى أهمية عقد لقاء عاجل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للاتفاق على آليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق.وطالب الحايك بضرورة تعزيز المنتجات والصناعات الوطنية التي تشكل بديلاً للعديد من البضائع المستوردة والتي تتميز بأسعارها الملائمة للمواطنين، وتساهم بإنعاش الأوضاع الاقتصادية بغزة.