إصابات في انفجار بمبنى سكني بروسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خدمات الطوارئ الروسية في جمهورية تتارستان اليوم الاثنين عن إصابة 4 أشخاص بانفجار دمر عدة شقق في مبنى سكني بمدينة نابريجنيي تشيلني.وقالت الطوارئ إن "أربعة أشخاص أصيبوا وتم إجلاء 32 آخرين" مشيرة إلى "احتمال وجود 3 أشخاص تحت الأنقاض"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جهتها، أشارت وزارة الصحة الروسية إلى أنه "تم انتشال أحد الضحايا من تحت الأنقاض، وأنه في حالة خطيرة، وقد نقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".بدوره، أكد عمدة المدينة نائل ماغديف أن "الانفجار وقع في مبنى سكني من خمسة طوابق في المدينة الجديدة"، مشيرا إلى أنه "وفقا للبيانات الأولية دمرت 6 شقق في الطابقين الأخيرين من المبنى".وحسب وزارة الطوارئ، فإن "الانفجار نجم عن تسرب للغاز في شقة بالطابق الرابع من المبنى المكون من خمسة طوابق".