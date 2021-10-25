الجامعة العربية: المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين جميعها غير شرعية

رام الله - دنيا الوطندعت المجتمع الدولي ومنظماته لتحمل مسؤولياته القانونية وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد القاهرة25‐10‐2021 وفا‐ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعلان مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في إطار اعتزامها كما أعلنت رسميا المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الجريمة الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال أمس الأحد، تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في إطار مواصلة المخططات والمشاريع الاستيطانية القائمة على النهب والقضم التدريجي والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية وتهويدها في سائر أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، لإنهاء ووأد أي أمل أو إمكانية في تجسيد حل الدولتين المعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي والمجسد لقرارات الشرعية الدولية.وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2016.وأكد البيان، أن استمرار إفلات سلطات الاحتلال من المساءلة بموجب احكام القانون الدولي يشجعها على المضي قدماً في جرائمها والامعان في تحدي إرادة وقرارات المجتمع الدولي.ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظماته ودوله المعنية، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد والاعراب عن القلق أمام خطورة هذه الجريمة الاستيطانية الجديدة وتداعياتها، بكل ما تمثله من تهديد للسلم والاستقرار جراء تمادي سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون والشرعية الدولية، ومواصلة الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة، وذلك بالانتقال إلى دوائر الفعل وممارسة الضغوط لوقف هذه المخططات الاستيطانية، والعمل الفوري الجاد على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتطبيق قواعد وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية، على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه، في تقرير المصير والاستقلال سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المنشود في المنطقة.