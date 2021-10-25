شؤون فلسطينية

منسقة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تصنيف إسرائيل ست مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهاب"

منسقة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تصنيف إسرائيل ست مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهاب"
رام الله - دنيا الوطن
أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، عن قلقها بشأن التصنيف الإسرائيلي لـ 6 منظمات بالمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأنها إرهابية.

وقالت هاستينغر في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، "يساورني القلق بشأن التصنيف الذي وضعته إسرائيل مؤخرًا لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها، التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".

وتابعت: "لمعالجة هذه المشكلة، فأنا على تواصُل مع السلطات الإسرائيلية لأعرف المزيد عن هذه المزاعم".

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