عربي

أول تعليق من مصر على أحداث السودان

أول تعليق من مصر على أحداث السودان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، في أول تعليق لها على التطورات المتلاحقة التي يشهدها السودان، الاثنين.

وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، فإن مصر "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة" في السودان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد البيان على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق".

وبحسب البيان، فقد شددت مصر على أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائما في المحافل الدولية".

ودعت مصر كافة الأطراف السودانية، إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان "الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية"، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

كما أعلن إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بـ"مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء، لإجراء الانتخابات في البلاد".

ووصف ما يمر به السودان بـ"الخطير"، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وأشار البرهان إلى أن "حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023".

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

ووصفت رئاسة الوزراء في السودان، ما حدث بمثابة "تمزيق للوثيقة الدستورية، وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثا عن الحرية والسلام والعدالة".

أخبار ذات صلة

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

&#34;إعلان حالة الطوارئ&#34;.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

"إعلان حالة الطوارئ".. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

كيف بدت ردود الفعل الدولية على &#34;انقلاب&#34; السودان؟

كيف بدت ردود الفعل الدولية على "انقلاب" السودان؟

&#34;انتشار للجيش وحملة اعتقالات&#34;.. تطورات الانقلاب العسكري في السودان

"انتشار للجيش وحملة اعتقالات".. تطورات الانقلاب العسكري في السودان

أول تعليق من واشنطن بشأن الانقلاب في السودان

أول تعليق من واشنطن بشأن الانقلاب في السودان

انقلاب عسكري في السودان واعتقال رئيس الوزراء &#34;حمدوك&#34;

انقلاب عسكري في السودان واعتقال رئيس الوزراء "حمدوك"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يعلن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي الشهر المقبل

مجدلاني يعلن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي الشهر المقبل

الأسير أشرف عواد حرا بعد 8 سنوات ونصف من الاعتقال

الأسير أشرف عواد حرا بعد 8 سنوات ونصف من الاعتقال

الخارجية الفلسطينية: نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في السودان

الخارجية الفلسطينية: نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في السودان

الاحتلال ينفّذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للأقصى

الاحتلال ينفّذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للأقصى

‏استقبال حاشد للمحرر أشرف عواد في نابلس

‏استقبال حاشد للمحرر أشرف عواد في نابلس

سمر حمد تدعو الفلسطينيين للانتفاض وإنقاذ حياة الأسرى المضربين

سمر حمد تدعو الفلسطينيين للانتفاض وإنقاذ حياة الأسرى المضربين

السقا: إرتفاع الأسعار تعود لأسباب داخلية وخارجية

السقا: إرتفاع الأسعار تعود لأسباب داخلية وخارجية

ثوري فتح يبحث غدًا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن

ثوري فتح يبحث غدًا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن

منوعات

شاهد: فنانة تثير الجدل برأيها عن مهرجان الجونة

شاهد: فنانة تثير الجدل برأيها عن مهرجان الجونة

بقميص وكرة.. شاهد كيف شجعت يارا ناديها المفضل أمام ريال مدريد

بقميص وكرة.. شاهد كيف شجعت يارا ناديها المفضل أمام ريال مدريد

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري &#34;في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية&#34;

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري "في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية"

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ&#34;مانشستر يونايتد&#34; بعد الخسارة

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ"مانشستر يونايتد" بعد الخسارة

مريم حسين تثير الجدل &#34;أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل&#34;

مريم حسين تثير الجدل "أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل"

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

عربي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

العاهل الأردني يتوجه إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية

&#34;إعلان حالة الطوارئ&#34;.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

"إعلان حالة الطوارئ".. البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته