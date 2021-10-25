دولي

القناة 12: ايران تصدت للطائرات الإسرائيلية في الهجوم الاخير على سوريا

القناة 12: ايران تصدت للطائرات الإسرائيلية في الهجوم الاخير على سوريا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن إيران تصدت لطائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال الهجوم الاخير على سوريا.

وقالت القناة: "لقد تعرضت طائرات سلاح الجو لإطلاق نار من بطاريات إيرانية مضادة للطائرات، ولم تقع إصابات أو أضرار في الحادث".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر، أن ايران نشرت بطاريات مطورة للطائرات من إنتاجها؛ لمساعدة أنظمة الدفاع السورية، في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وقالت المصادر: "في آخر الهجمات أطلقت إيران صواريخ على طائرات "إسرائيلية"، ورداً على ذلك، هاجم سلاح الجو البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها".

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