فلسطين تشارك في معرض اكسبو 2020

رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين هذا العام، في معرض اكسبو 2020، كما شاركت في المعارض التي عقدت في السنوات السابقة في دول أخرى.وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذا المعرض وغيره من المعارض، انطلاقا من حرصها للتعريف بالتراث والرواية والهوية الفلسطينية، إضافة إلى عرض فرص التجارة والاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وغيرها بين فلسطين ودول العالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ويستعد جناح دولة فلسطين أن يستقبل زواره في المعرض من الدولة المضيفة ومن مختلف الدول، داعيا أبناء جالياتنا وأصحاب الأعمال في المنطقة والعالم لزيارة الجناح، واعتباره منصة يمكن لهم أن يقدموا منتجاتهم ومشروعاتهم من خلاله، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول لزيارة جناح فلسطين وعقد لقاءات مع نظرائهم الفلسطينيين خلال البرامج والفعاليات والعروض التي سينظمها الجناح في الأشهر الستة المقبلة.وسيقدم جناح فلسطين مجموعة كبيرة من البرامج والعروض الفنية والفولكلورية والتراثية والبرامج الوثائقية التي تعرض جوانب مختلفة من المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، كما سيتم عرض المنتجات الحرفية والتراثية الفلسطينية، وتقديم المأكولات الفلسطينية الشهيرة.وشكرت دولة فلسطين، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجهات المنظمة لمعرض اكسبو دبي لما قدمته لجناح فلسطين من دعم وتسهيلات لتمكينه من أداء عمله بشكل، وأبناء شعبنا من الجالية وأصحاب الأعمال الذين قدموا مساهمات مقدرة أو تطوعوا لإنجاح جناح دولتهم، متمنية لمعرض اكسبو دبي النجاح الكبير.