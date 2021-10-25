شؤون فلسطينية

المواصلات بغزة: استقبلنا أعداداً كبيرة من المواطنين بمراكز الترخيص فور الإعلان عن حملة التخفيضات

المواصلات بغزة: استقبلنا أعداداً كبيرة من المواطنين بمراكز الترخيص فور الإعلان عن حملة التخفيضات
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الزيان، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أن وزارته استقبلت اليوم الاثنين، أعداداً كبيرة من المواطنين في مراكز الترخيص فور الإعلان عن حملة التخفيضات والتي لاقت استحساناً كبيراً.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إلى أن حزمة التخفيضات، جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة وانعكاسه على شريحة السائقين وارتفاع معدلات حوادث السير. 

وأوضح الزيان، أن مبادرة التخفيضات التي قدمها مجلس الوزارة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفي المقابل سيتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون لضبط الحالة المرورية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه بعد تخفيض الرسوم يمكن للسائق تقسيط المبلغ المتبقي بآلية مريحة جداً.

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