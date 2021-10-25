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الخارجية الفلسطينية: نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في السودان

الخارجية الفلسطينية: نطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في السودان
رام الله - دنيا الوطن
طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أبناء الشعب الفلسطيني على سلامة الجالية الفلسطينية في السودان، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الخرطوم.

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية : "إن أوضاع جاليتنا مستقرة وبخير، وإن دولة فلسطين تتمنى الخير والاستقرار والازدهار للسودان الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وشهدت العاصمة السودانية، فجر اليوم الإثنين، تحركات عسكرية كبيرة، عقب انقلاب الجيش على الحكومة، واعتقالات لقيادات مدنية ووزراء، بالإضافة إلى اعتقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، ما آثار ذلك ردود فعل دولية، وسط مطالبات بإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح.

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