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الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي

الرئيس المصري: حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الوعي الحقيقي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحروب المقبلة مثل حروب الجيل الرابع والخامس غير مبنية على التعامل بالسلاح فقط، ولكنها مبنية على الفهم والوعي الحقيقي.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية: "مهمة خطيرة جدًا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر، الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم إنت تكون واعي قوي، مش مطلوب منك إنك متبقاش منتبه لكل شيء وقراءاتك علشان كمان تبقا فاهم كويس وعلشان تقوم بالدور ده على كافة المستويات".

وأضاف، وفق ما نقل موقع (اليوم السابع): "الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على التعامل مش بالسلاح بس، لكن السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدًا عن الجهل والوعي الزائف".

ووجه الرئيس المصري حديثه لخريجي الكليات العسكرية: "بذلنا جهدا معاكم ككلية وقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات، لكن أنتم كمان تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم، بالإضافة إلى تأهيل القوات المسلحة والشرطة".

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