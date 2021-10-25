شؤون فلسطينية

ثوري فتح يبحث غدًا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن

ثوري فتح يبحث غدًا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الثوري لحركة فتح غدًا الثلاثاء جلسة
له لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية والترتيب لإنعقاد المؤتمر العام الثامن للحركة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله إنَّ هناك لجنة خاصة شكلت لمناقشة وإقرار بنود النظام الداخلي للحركة والاستعداد للمرحلة القادمة.

وأضاف نصر الله أنَّ مشاركة الكلِّ الفلسطيني في الحوار الوطني الذي دعا إليه اجتماع القيادة بالأمس مهم من أجل الوصول إلى برنامج وآليات عمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مطالبًا حركة حماس بالاستجابة لمطالب القيادة والشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.

وأوضح نصر الله أنَّ هناك حراكًا على كافة المستويات الفلسطينية بوجه جرائم الاحتلال في ظلِّ تنصل المجتمع الدَّولي من مسؤولياته، مؤكِّدًا أنَّ المسؤولية الكبيرة تقع على حركة فتح باعتبارها قائدة النضال الوطني الفلسطيني.

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