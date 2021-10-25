شاهد: الاحتلال يعتقل طفلين قاصرين من محافظة سلفيت











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلين قاصرين من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت.وأكد رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي، بأن قوات الاحتلال خلال الساعات الأولى من الليلة الماضية، نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل الزاوية الشمالي، ثم اقتحمت محلاً تجاريًا، وفتشته.وذكر موقدي أن قوات الاحتلال توجهت لاقتحام منزلي الطفلين بطريقة وحشية، الطفل ياسر عرفات هيثم شقير 10 سنوات، والطفل يزن نعيم سليم قادوس (11 عامًا)، ما أثار حالة من الرعب لدى أفراد عائلتيهما.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الطفلين إلى مركز شرطة مستوطنة (ارائيل)، حيث يرافق الطفل ياسر شقيقه، أما الطفل يزن والده، وهم محتجزين حتى اللحظة.