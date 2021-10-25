دولي

غوتيريش: الصين تساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية

غوتيريش: الصين تساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية
أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أكد  أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الصين أصبحت خلال 50 عامًا من عملها في الأمم المتحدة ركيزة هامة للتعاون الدولي، وتساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية.

وقال غوتيريش، أمس الأحد، بمناسية الذكرى الخمسين للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقديم مكان للصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "تتمسك كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الصين وهي النصير الثابت للتعددية، بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق مهامنا المشتركة لتعزيز السلام والسعي للنمو الثابت".

ورحب غوتيريش بشكل خاص بالتعهدات الصينية بشأن تخليها عن المحطات الكهربائية العاملة على الفحم، داعيًا بكين إلى أن تأخذ عليها المزيد من الالتزامات في مجال مكافحة تغير المناخ في قمة غلاسكو، ومشيرًا إلى الدور الهام الذي قد تلعبه هذا البلد في تنفيذ التطعيم العالمي ضد فيروس (كورونا) في إطار مبادرة (كوفاكس).

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "خلال العقود الماضية أصبحت الصين مانحًا هامًا للأمم المتحدة وأساسًا ثابتًا للتعاون الدولي، وستبقى الأمم المتحدة شريكًا وثيقًا لشعب وحكومة الصين في مجال بناء العالم الأكثر ثباتًا وعدلاً".

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